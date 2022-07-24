Мэр просит харьковчан не пользоваться наземным транспортом утром

Городской голова Харькова Игорь Терехов просит горожан минимизировать утренние поездки в наземном общественном транспорте из соображений безопасности, сообщает Украинская правда.

По словам мэра, прошедшая неделя показала, что теперь агрессор даже не делает вид, что стреляет по военным объектам.

Жилые дома, рынки, торговые центры, школы, спортивные комплексы, университеты и т.д. Но самое страшное – остановки общественного транспорта. Именно туда оккупант бил утром среды и четверга.

Как раз в то самое время, когда многие из харьковчан ехали на работу. В четверг было трое погибших и 23 раненых. В среду на остановке трое раненых и трое убитых, среди них – 13-летний мальчик. Его 15-летняя сестра была ранена.

"Этот террор против нас будет продолжаться. А наша главная задача сейчас – выжить и жить. Постройте свой график передвижения по городу таким образом, чтобы минимизировать утренние поездки в наземном транспорте. Чаще пользуйтесь метрополитеном – на сегодня это самый безопасный способ передвижения.