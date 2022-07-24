Нацполиция: в Украине открыли тысячу дел против коллаборантов

В Украине за пять месяцев войны против России правоохранители открыли более одной тысячи уголовных дел за коллаборационизм, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Более 1000 уголовных производств начаты за коллаборационную деятельность. 174 человека получили уведомление о подозрении" , – написал он.

При этом глава Нацполиции сообщил, что правоохранители задержали более 1530 человек, причастных к диверсионной деятельности.