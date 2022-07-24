The Telegraph: Джонсон планирует прощальный визит в Украину

Британский премьер-министр Борис Джонсон планирует прощальный визит в Украину перед тем, как окончательно уйдет в отставку. Об этом, со ссылкой на The Telegraph, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

Как пишет издание, Джонсон намерен в третий раз посетить Киев с начала российского вторжения. По словам одного из его сторонников, на следующей неделе он снова проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Он действительно чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим сторонником Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир прикрывает его. Он надеется увидеть его снова, прежде чем покинет свой пост" , - добавил он.

Также источники сообщают, что Джонсон не выпустит на Ламбетской конференции англиканских епископов, которая начнется во вторник.

Напомним, ранее издание The Times сообщило, что Борис Джонсон в будущем надеется возглавить Консервативную партию, если она проиграет следующие парламентские выборы, и вернуться в кресло премьера.