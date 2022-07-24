Датчанин Вингегор выиграл Тур де Франс-2022

Победой датского гонщика Йонаса Вингегора из команды Jumbo-Visma завершилась многодневная велогонка Тур де Франс этого года.﻿ Об этом, со ссылкой на официальный сайт многодневки, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.

25-летний велогонщик финишировал первым в генеральной классификации второго гранд-тура 2022-го. Он стал вторым после Бьярне Рийса представителем Дании, которому покорился Le Tour.

Вингегор на 2 минуты и 43 секунды опередил в финальном зачете прошлогоднего победителя Тадея Почагара из Словении (UAE Team Emirates). Замкнул тройку лучших британец Герейнт Томас (INEOS Grenadiers).

В течение "Большой Петли-2022" Вингегор выиграл два этапа. Датчанин, кроме желтой майки лидера общего зачета, также стал "горным королем" и забрал гороховую майку.

Победителем финального этапа многодневки с финишем во французской столице стал бельгиец Яспер Филипсен из команды Alpecin-Deceuninck.

Украинцы в этом году на Тур де Франс не выступали.