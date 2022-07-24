Минздрав: войска РФ разрушили 123 медицинских учреждений в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в результате боевых действий уничтожено 123 объекта системы здравоохранения, еще 746 нуждаются в восстановлении.﻿ Об этом, со ссылкой на Минздрав, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

С 24 февраля оккупанты убили по меньшей мере 18 медицинских работников, еще более 50 получили ранения. Несмотря на это, еженедельно в среднем осуществляется по четыре эвакуационных рейса для лечения украинцев за границей.

Сейчас уже 17 государств принимают украинских пациентов. Кроме того, выполнено 17 медицинских конвоев для транспортировки детей с онкологическими заболеваниями. Всего на лечение за границу отправлено 1274 украинца.

Напомним, в Минздраве рассматривают возможность строительства модульных больниц на деоккупированных территориях. Благодаря этим технологиям за год можно построить полноценную больницу на 300 коек.