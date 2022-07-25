ISW: Россияне хотят закрепиться на берегу Углегорского водохранилища

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) утверждают, что россияне надеются закрепиться на северном берегу Углегорского водохранилища, сообщает Украинская правда.

24 июля российские войска совершили ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к югу от Бахмута, ограничены наземные атаки на Херсонщине.

Кроме того, ISW пишет, что за последнюю неделю ВСУ повредили все три контролируемые Россией моста, ведущие в Херсон.

Институт добавляет карты боевых действий:

Российские войска продолжают борьбу за контроль над Углегорской ТЭС. За прошедшие сутки россияне вели штурм по разным направлениям для установления контроля над Углегорской ТЭС, но ВСУ их отбросили.