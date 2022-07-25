Генштаб: ВСУ отразили вражеский штурм на двух направлениях

ВСУ отразили вражеские штурмы на Краматорском и Бахмутском направлениях.﻿ Об этом, со ссылкой на Генштаб ВСУ, сообщает Украинская правда.

В частности, на Краматорском направлении украинские воины отразили штурмовые действия в направлениях Берестово – Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка, заставив оккупантов откатиться назад. Противник ведет наступление неподалеку от Спирного, боевые действия продолжаются. Обстрелы были возле Кривой Луки, Платоновки, Северска, Верхнекаменского, Звоновки, Ивано-Дарьевки и Спирного, авиаудары - неподалеку от Григоровки и Серебрянки.

Кроме того, для оккупантов штурм в направлении Вершина – Луганское на Бахмутском направлении завершился провалом и отходом назад. Враг ведет наступление в направлении Мироновское – Луганское, боевые действия продолжаются. Войска РФ нанесли авиаудары у Соледара, Покровского и территории Углегорской ТЭС. Чтобы разрушить оборонные позиции, враг обстреливал районы населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Яковлевка, Курдюмовка, Бахмут, Веселая Долина, Новолуганское, Зайцево и Майское. БпЛА противника летали в Краматорском районе.

На Слобожанском направлении враг продолжает вести боевые действия для удержания рубежей и недопущения продвижения наших сил в сторону границы.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Подразделения противника обстреляли из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Яструбино, Грабовское и Владимировка Сумской области.

На Харьковском направлении враг осуществлял огненное поражение наших позиций по танкам, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Малиновка, Борщева, Ивановка, Питомник, Новое, Руськие Тишки, Петровка, Дементиевка, Гусаровка, Прудянка, Шаповаловка, Рубежное, Мосьпаново, Руськая Лозовая и Михайловка. Нанес авиаудар возле Прудянки, Петровки и Явирского.

На Славянском направлении осуществлял огненное поражение наших позиций со всех имеющихся огневых средств вблизи Норцовки, Богородичного, Петровского, Барвенкового, Константиновки, Новой Дмитровки, Долины, Новой Николаевки, Карнауховки, Дибровного и Чепиля.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противника не отмечено. Для сковывания действий наших войск обстреливал позиции по ствольной и реактивной артиллерии и вооружению танков вдоль линии соприкосновения. Враг нанес авиаудары возле Шевченко, Веселого и Полтавки. Вел воздушную разведку над Омельником, Щербаками, Новоданиловкой и Малиновкой.

На Южнобужском направлении были артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Потемкино, Краснополье, Квитневое, Киселевка, Партизанское, Первомайское, Луч, Посад-Покровское, Благодатное, Шевченково, Прибужское, Степная Долина, Новая Заря. Враг интенсивно ведет разведку из БпЛА. Также нанес авиаудар неподалеку от Белогорки.