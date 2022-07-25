Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 39 700 (+180) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1730 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3950 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 876 (+7) ед,
- РСЗО - 257 (+2) ед,
- средств ПВО - 116 (+3) ед,
- самолетов – 222 (+1) ед,
- вертолетов – 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 719 (+5),
- крылатых ракет – 174 (+4),
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2832 (+9) ед,
- специальной техники – 73 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.
Данные уточняются.