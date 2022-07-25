Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 39 700 (+180) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1730 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3950 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 876 (+7) ед,
  • РСЗО - 257 (+2) ед,
  • средств ПВО - 116 (+3) ед,
  • самолетов – 222 (+1) ед,
  • вертолетов – 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 719 (+5),
  • крылатых ракет – 174 (+4),
  • кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2832 (+9) ед,
  • специальной техники – 73 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

Данные уточняются.

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