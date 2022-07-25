ОВА: войска РФ обстреляли школу и дом культуры в Харьковской области

Ночью на 25 июля российские войска нанесли удар по городу Чугуев Харьковской области. Под обстрелы попали школа и дом культуры.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Ночью оккупанты ударили по гражданским объектам Чугуева - школа, дом культуры. В одном из помещений находились люди, оказавшиеся под завалами, 3 человека спасатели уже освободили, повреждений нет" , - говорится в сообщении.

Уточняется, что под завалами еще есть люди. Спасатели продолжают проводить спасательные работы.

Кроме того, повреждены жилые дома, образовательное учреждение, есть попадание по открытым территориям.

По данным полиции, предварительно обстрел был произведен зенитно-ракетным комплексом С300. Часть из запущенного с территории РФ была сбита.