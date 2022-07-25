Польша предоставляет Украине танки PT-91 Twardy

Представитель Агентства вооружений Министерства обороны Польши Кшиштоф Платек заявил, что Польша в рамках военной помощи Украине отправила танки PT-91 Twardy, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Промежуток, который образовался после более чем 200 танков Т-72, промежуток, который образовался после некоторого количества танков ПТ-91, здесь я не могу сказать сколько, будет закрыт полностью или даже более чем полностью, потому что это гораздо более качественные танки" , - заявил он.

Глава офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале также сообщил, что танки PT-91 Twardy от Польши уже в Украине.

О каком количестве танков идет речь, не раскрывают.

PT-91 Twardy – польская модернизация танка Т-72. Он был разработан в 90-е годы. Машины этой версии имеют более мощный двигатель, модернизированную систему управления огнем и динамическую броню.