ОВА: оккупанты обстреляли Николаевщину, ранен ребенок

В ночь на 25 июля российские войска обстреляли населенные пункты Николаевской области. Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

Ночью 25 июля в Николаеве прогремела серия взрывов. Известно о попадании в поля за пределами города на территории близлежащих сел. Подробная информация уточняется.

В Николаевском районе вечером войска РФ обстреляли поселок Засилье Первомайской общины, преимущественно открытые территории. Никто не пострадал.

Ночью, 25 июля, около 03:00, начался обстрел с. Мешково-Погорелово. По предварительной информации получил ранения 7-летний ребенок.

В результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры, электро- и газоснабжения. Частично разрушены и повреждены жилые дома, автотранспорт. Также возник пожар в двухэтажном жилом доме.

В Баштанском районе продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Широковской общины.

Так, в течение дня, 24 июля, в результате вражеских обстрелов произошло возгорание полей с зерновыми. Пострадавших нет.

Также оккупанты продолжают обстреливать территорию и близлежащие населенные пункты Березнеговатской общины. Под постоянным огнем остаются деревни, находящиеся на линии разграничения.

Информация о пострадавших отсутствует. Информация по разрушениям жилых домов уточняется.