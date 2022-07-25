Власти США помогают Украине разработать "план Б" по вывозу зерна после удара России по порту Одессы. Об этом заявила глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр, сообщает Корреспондент.

"План Б включает в себя автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, а также отправку барж и настройку железнодорожных систем, чтобы они лучше соответствовали европейским" , - сказал Пауэр.

По ее словам, это делается "на случай непредвиденных обстоятельств, так как нельзя доверять ничему из того, что говорит Владимир Путин".

Напомним, российские ракеты попали в порт Одессы через день после того, как Россия и Украина при посредничестве ООН и Турции подписали соглашение об открытии черноморских портов и возобновлении экспорта зерна.

Москва утверждает, что ракета нанесла удар по военной инфраструктуре.