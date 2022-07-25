США помогают Украине разработать "план Б" по вывозу зерна
Власти США помогают Украине разработать "план Б" по вывозу зерна после удара России по порту Одессы. Об этом заявила глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр, сообщает Корреспондент.
"План Б включает в себя автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, а также отправку барж и настройку железнодорожных систем, чтобы они лучше соответствовали европейским", - сказал Пауэр.
По ее словам, это делается
"на случай непредвиденных обстоятельств, так как нельзя доверять ничему из того, что говорит Владимир Путин".
Напомним, российские ракеты попали в порт Одессы через день после того, как Россия и Украина при посредничестве ООН и Турции подписали соглашение об открытии черноморских портов и возобновлении экспорта зерна.
Москва утверждает, что ракета нанесла удар по военной инфраструктуре.