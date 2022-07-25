Правительство обновило перечень услуг критического импорта

Правительство своим постановлением﻿ от 22 июля 2022 года № 814 обновило перечень услуг критического импорта, изложив его в новой редакции.

Из перечня исключены такие услуги как расчеты по договорам лизинга транспортных средств, рекламная деятельность, аренда автотранспорта, расчеты по лицензионным договорам, в частности роялти.

В то же время в перечень были включены, в частности, услуги ремонта бурового оборудования, телеметрической системы, внесения поправки в список рандомизации, услуги по хостингу электронной индивидуальной регистрационной формы, оплата услуг по предоставлению персонала компаниями-нерезидентами в пользу резидентов Украины, а также услуги по организации и проведению лагерей отдыха, спортивных и оздоровительных для детей.

Напомним перечень товаров критического импорта был отменен, но перечень услуг критического импорта остался.