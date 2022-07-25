В Китае к 2025 году начнет сокращаться численность населения

В Китае численность населения начнет сокращаться к 2025 году. Об этом заявил глава отдела народонаселения и семейных дел Национальной комиссии здравоохранения Ян Вэньчжуан, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что в 2021 году в нескольких провинциях Китая родилось меньше всего младенцев за последние десятилетия.

Количество рождений в центральной провинции Хунань упало ниже 500 тысяч впервые почти за 60 лет. В провинции Хэнань впервые с 1978 года было менее 800 тысяч родившихся, а в восточнокитайской провинции Цзянси количество родившихся упало ниже 400 тысяч впервые с 1950-х годов.

Как сообщалось ранее, в ООН заявили, что население мира достигнет восьми миллиардов человек уже 15 ноября 2022 года.