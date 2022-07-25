Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Демченко

Президент Владимир Зеленский своим указом﻿ уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Журналисты выяснили, что ранее Демченко подпадал под люстрацию, но его имя и фамилия исчезли с сайта Министерства юстиции, где он был указан в списке лиц, которым запрещено занимать государственный пост.

В Офисе президента отказались сообщать результаты люстрационной проверки Демченко.

При Викторе Януковиче Демченко был первым заместителем главы МИД Украины. Во внешнеполитическом ведомстве он занимался российским направлением и лоббировал подписание "харьковских соглашений", согласно которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму до 2042 года.