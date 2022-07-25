ОВА: акваторию Одессы разминируют лишь частично

Акваторию порта Одессы полностью не разминируют на фоне разблокирования экспорта украинского зерна и открытия "зернового коридора". Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук, сообщает Корреспондент.

"Смотрите, что мы знаем, из открытых источников, то это будет узкий фарватер, который для зерновозов, для тех караванов, которые планируется сплачивать и потом идти по соответствующему маршруту. Все остальное будет заминировано. Никто не говорит о том, что акватория Одесского порта будет полностью разминирована или будет уменьшена безопасность наших черноморских рубежей. Об этом речь вообще не идет" , - объяснил он.

По его словам, часть украинцев почему-то восприняла такие договоренности как ослабление минно-взрывной безопасности.