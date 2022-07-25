ОП: дефицит бюджета-2022 достигнет $50 млрд

Руководство Украины прогнозирует дефицит бюджета по итогам года в размере 50 млрд долларов. Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телемарафона в понедельник, 25 июля, сообщает Корреспондент.

"Госбюджет у нас имеет в месячном выражении дефицит около 5 миллиардов долларов. А мы планировали, что это 7 миллиардов будет на весь год, а получили в месяц. Я бы ожидал, что к концу года у нас будет глобальный дефицит бюджета около 50 миллиардов долларов. Это будет около 30-35% нашего ВВП. Это очень большой дефицит. Это проблема войны. Поэтому такой дефицит" , - пояснил он.