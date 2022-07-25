Резников: Украина может подготовить свои аэродромы для современных военных самолетов

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина в состоянии подготовить свои аэродромы для современных военных самолетов, сообщает Новое время.

"У нас есть шанс, что наши летчики начнут осваивать уже современную генерацию самолетов. А какие это будут самолеты… Все мечтают об F-16. Я бы тоже о них мечтал, но надо будет что-то делать с аэродромами. Мы провели консультации с техническими инженерными специалистами. Они сказали, что в принципе можно будет кое-что дооборудовать на аэродромах, поэтому я думаю, мы будем способны принимать самолеты и такого класса" , — сказал он в эфире телемарафона.

21 июля двухпартийная группа сенаторов США призвала Пентагон рассмотреть вопрос о включении в будущие пакеты военной помощи Украине современных истребителей.

Начальник штаба Военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун намекнул, что США или один из их союзников могут вскоре отправить истребители в Украину.