ГБР: экс-министры Януковича получили подозрения за "Харьковские соглашения"

Бывший министр юстиции и бывший министр иностранных дел времен Виктора Януковича получили подозрения в связи с их ролью в подготовке харьковских соглашений. Об этом сообщает ДБР.

По данным СМИ, речь идет об Александре Лавриновиче и Константине Грищенко. Оба фигуранта находятся за границей, поэтому подозрения объявлены заочно.

Следствием установлено, что содержание и условия Соглашения между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота в Севастополе были навязаны президентом России Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины.

"Полностью осознавая последствия подписания этого соглашения, бывший премьер-министр Украины и привлеченные министры создали условия для продления пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет. Это способствовало наращиванию военной техники и личного состава вооруженных сил государства-агрессора, которые были использованы под время аннексии АР Крым и Севастополя в 2014 году" , – говорится в сообщении.

В связи с этим бывшие министры подозреваются в государственной измене.

Как известно, 21 апреля 2010 г. в Харькове Виктор Янукович подписал от имени Украины соглашение между Украиной и РФ. Этим документом на 25 лет продлили срок пребывания черноморского флота РФ в Севастополе. Сделал он это под предлогом получения скидки на газ.