Евровидение-2023 состоится в Великобритании

Европейский вещательный союз (EBU) принял официальное решение о переносе песенного конкурса "Евровидение-2023" из Украины в Великобританию, сообщает Деловая столица.

"Европейский вещательный союз (EBU) и BBC подтвердили, что песенный конкурс Евровидение 2023 года будет проводить Соединенное Королевство от лица вещателя-победителя этого года, украинской телекомпании UA Суспільне" , — говорится в сообщении.

Конкурс принимающего города начнется на этой неделе.

Напомним, группа Kalush Orchestra с песней "Stefania" принесла Украине третью в истории победу на Евровидении. Украинцы заняли четвёртое место по голосам жюри, однако абсолютно победили по голосам зрителей, взяв 90% из возможных пунктов. Второе место – в Великобритании, третье – в Испании.

17 июня Европейский языковой союз предварительно решил, что песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году состоится не в Украине. Организаторы обращались к Великобритании, чтобы обсудить возможность провести конкурс там.