ОП: Сколько внешних долгов выплатила Украина в 2022 году

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина выплатила 1,5 млрд долларов внешних долгов с начала 2022 года, сообщает Укринформ.

"У нас на этот год было 3 миллиарда долларов выплаты, по этому году мы выплатили 1,5 миллиарда долларов и до конца года у нас осталось еще 1,5 миллиарда долларов" , – сказал он.

Устенко отметил, что Министерство финансов приняло единственно правильное решение, обратившись к кредиторам с предложением отсрочки выплат для погашения внешних долгов.

Напоминаем, что в условиях войны и вследствие большого дефицита средств правительство временно отказалось от выплат по части долговых обязательств — это то, против чего последние месяцы всячески выступало Министерство финансов. Так, 19 июля Кабинет министров принял решение об отсрочке платежей по еврооблигациям.