Президент Гватемалы прибыл в Украину: уже посетил Бучу, Ирпень и Бородянку

Президент Республики Гватемала Алехандо Джамматте прибыл в Украину и посетил деоккупированные населенные пункты Киевской области, а именно - Бучу, Ирпень и Бородянку, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram Киевской ОВА.

Там рассказали, что лидер Гватемалы выразил свою поддержку Украине и подчеркнул, что о преступлениях России должен знать весь мир.

"Благодарны господину Джамматтею за внимание в Киевской области. Официальные визиты международных партнеров являются важной составляющей в войне, которая продолжается и на информационном поле" , - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе Украину посетили министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг и его чешский коллега Ян Липавский.

Также недавно премьер Нидерландов Марк Рютте побывал в Украине и посетил разрушенные Бородянку, Бучу и Ирпень.