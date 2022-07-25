Резников: Украина получит от партнеров противорадарные ракеты

Украина получит от западных партнеров в качестве военной помощи специальные противорадарные ракеты, которых раньше не было у ВСУ, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников в эфире национального телемарафона.

По его словам, партнеры убедились в эффективности и профессиональности работы украинских военных. Вражеские цели точно и эффективно выбираются.

"На основании этого уровня доверия нам будут продолжать оказывать помощь. И вы точно видели объявленный пакет, если я не ошибаюсь, на 270 млн долларов с подписью президента Соединенных Штатов о том, что мы получим дополнительно еще четыре HIMARS, мы получим специальные противорадарные ракеты, которых у нас раньше было" , — подчеркнул глава Минобороны.

Резников добавил, что такие ракеты позволят эффективно разрушать систему радаров РФ, ослеплять врага, что позволит потом получить преимущество для контрнаступления.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину западные страны оказывают Киеву военную помощь, в частности, идут поставки тяжелого вооружения, необходимого для борьбы с оккупантами.