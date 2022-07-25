Соцсети: в Бердянске прогремел взрыв на территории завода

В оккупированном Бердянске сегодня, 25 июля 2022 года, прогремел взрыв на территории завода, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает местные Telegram-каналы.

Сообщается, что взрыв произошел в районе территории завода "Южгидромаш". На данный момент подробностей нет, в сети появилось видео с места взрыва.

Отметим, этот завод выступает насосы промышленного назначения.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты размещают большое количество военной техники и боеприпасов прямо посреди жилых кварталов Бердянска. В частности, в микрорайонах Азмол и Колония.