"Газпром" сокращает поставки газа в Европу "Северным потоком-1"

Российский "Газпром" объявил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens, поставки "Северным потоком-1" с 27 июля будут не более 33 млн кубов в сутки, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении российского газового монополиста в Telegram.

"В связи с истечением срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с распоряжением Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая" , - говорится в заявлении.

"Суточная производительность КС "Портовая" с 07:00 МСК 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки" , - заявили в "Газпроме".

Таким образом, "Газпром" снизит объемы поставок газа в Европу по газопроводу "Северный поток" до 33 млн кубометров в сутки - это примерно 20% от плановой мощности (167 млн ​​кубометров).

На этом фоне цена газа в Европе, по данным биржи ICE Futures, резко выросла до 1860 долларов за тысячу кубометров, пишет "Интерфакс-Украина".

Ранее правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для прошедшего техническое обслуживание в Канаде "Северного потока" в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по ПП1 после плановых технических работ.

При этом турбина до сих пор не добралась до России, поскольку она отказалась согласовывать параметры ее ввоза. "Газпром" утверждает, что полученные от компании Siemens канадские документы на транспортировку турбины "не снимают ранее очерченные риски" и вызывают дополнительные вопросы.

Напомним, после технического обслуживания "Северного потока-1" на прошлой неделе снова начались поставки газа по немецко-российскому газопроводу, но на уровне 40% от заявленной мощности.