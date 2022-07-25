Зеленский встретился с президентом Гватемалы и подписал безвиз

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Гватемалы Алехандро Джамматте, сообщает РБК-Украина.

"Рад приветствовать в Киеве Президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи! Это первый визит лидера из Латинской Америки в Украину не только с 24 февраля, но и за последние 12 лет. Проведем важные переговоры для развития двусторонних отношений наших стран" , - написал Зеленский.

"Также во время визита подписано межправительственное Соглашение о взаимной отмене визовых требований и начат торгово-экономический диалог для воплощения конкретных проектов без посредников. Убежден, что это будет способствовать развитию бизнес-социальных, промышленных связей между нашими странами", - отметил Зеленский.

Алехандо Джамматте уже успел посетить Бучу, Ирпень и Бородянку.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил соответствующее соглашение с Гватемалой только на прошлой неделе.