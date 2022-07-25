В Германи отреагировали на сокращение поставок газа "Северным потоком-1"

Федеральное правительство Германии заявило, что не видит оснований для ограничения поставки газа по российскому трубопроводу "Северный поток" после того, как "Газпром" объявил о проблемах с эксплуатацией еще одной турбины, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет издание Spiegel.

"По нашей информации, технических причин для сокращения поставок (газа) нет. Мы приняли к сведению объявления ("Газпрома"). Мы пристально следим за ситуацией совместно с Федеральным сетевым агентством и кризисной группой по вопросам газа" , - говорится в заявлении министерства экономики германии.

Перед тем "Газпром" объявил об остановке газотурбинного двигателя газопровода "Северный поток", из-за чего пропускная мощность газопровода уменьшится с 40% до 20%. На этом фоне цена газа в Европе подскочила до 1860 долларов за тысячу кубометров.

Ранее правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для прошедшего техническое обслуживание в Канаде "Северного потока" в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по ПП1 после плановых технических работ.

При этом турбина до сих пор не добралась до России, поскольку она отказалась согласовывать параметры ее ввоза. "Газпром" утверждает, что полученные от компании Siemens канадские документы на транспортировку турбины "не снимают ранее очерченные риски" и вызывают дополнительные вопросы.

Напомним, после технического обслуживания "Северного потока-1" на прошлой неделе снова начались поставки газа по немецко-российскому газопроводу, но на уровне 40% от заявленной мощности.