Генштаб: возле Углегорской ТЭС враг имеет частичный успех

ВСУ нанесли россиянам значительные потери на Харьковском направлении, однако возле Углегорской ТЭС отдельные подразделения врага имеют частичный успех, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов.

На Бахмутском направлении вражеские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Новолуганское, Кодема, Берестово, Белогоровка, Ивановское, Соледар, Майорск, Бахмутское, Покровское, Яковлевка, Курдюмовка, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Травневе.

Противник нанес авиаудары неподалеку от Соледара, Покровского, Нью-Йорка и по территории Углегорской ТЭС. Вел штурмовые действия на направлениях Клиново - Покровское и Владимировка - Покровское, понес потери и отошел. В районе Углегорской ТЭС отдельные подразделения врага имеют частичный успех.

На Харьковском направлении противник производит огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Харькова, Удов, Верхнего Салтова, Малиновки, Борщевой и многих других населенных пунктов. Нанес авиаудары возле Прудянки и Петровки. В результате ведения боевых действий в направлении Цуповка – Дементиевка украинские воины нанесли оккупантам значительные потери.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять определенные задачи по усилению охраны в приграничных районах Брестской и Гомельской областей, а также привлекаются к мерам боевой подготовки на военных полигонах.

На Северском направлении с целью демонстрации присутствия и сковывания действий украинских войск противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения вооруженных сил РФ. Враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населённых пунктов Михальчина Слобода Черниговской области, а также Пески, Рясное и Белополье Сумской области.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Норцовка, Богородичное, Петровское, Адамовка, Приволье, Барвенково, Константиновка, Новая Дмитровка, Долина, Новая Николаевка, Карнауховка, Дибровное, Чеполь, Грушуваха, Мазановка. Противник нанес авиационный удар вблизи Явирского. Захватчики пытаются восполнить потери в живой силе и технике.

На Краматорском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Кривой Луки, Платоновки, Закитного, Северска, Верхнекаменского, Звановки, Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Спорного. Задействовал авиацию возле Григоровки и Серебрянки.

Совершил попытку продвинуться возле Спорного и Ивано-Дарьевки. Получил жесткий отпор и отошел.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий со стороны противника не отмечено. Оккупанты вели воздушную разведку БПЛА. Нанесены авиационные удары в районах населенных пунктов Каменная, Шевченко, Веселое и Полтавка.

На Южнобужском направлении продолжаются обстрелы со ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль линии столкновения. Зафиксирован авиаудар недалеко от Ольгиного. Значительное внимание враг уделяет воздушной разведке БПЛА.

По имеющейся информации, вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Генштаб также сообщает, что российское командование по отдельным направлениям бросает в атаки живую силу без прикрытия бронетехникой.