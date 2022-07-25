ОВА: на Волыни из-за падения обломков дрона пострадали пять человек

На Волыни в результате падения обломков сбитого беспилотника пострадали пять человек, среди которых три ребенка, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

"Госпитализировано было пять человек, двое взрослых и трое детей. Всем была предоставлена медицинская помощь, их жизням ничего не угрожает" , — сказал он во время видеообращения в Telegram.

Он добавил, что в больнице остаются двое взрослых, а на месте инцидента продолжаются следственные действия.

В понедельник, 25 июля, в Волынской области сбили два беспилотника, обломки одного которых них повредили частные дома. Сообщалось об одном погибшем.