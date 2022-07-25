Зеленский сменил командующего Сил специальных операций

Президент Владимир Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего Сил специальных операций ВСУ и назначил на эту должность Виктора Хоренко, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят указы президента от 25 июля.

"Уволить Галагана Григория Анатольевича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины".

Другим указом Зеленский назначил на должность командующего ССО Виктора Хоренко.

25 августа 2020 года Зеленский назначил командующим Сил специальных операций Григория Галагана, уволив с этой должности Игоря Лунева.