Украинские десантники сбили очередной российский штурмовик

Защитники Украины из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ сбили еще один российский Су-25, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба бригады в понедельник, 25 июля.

«Очередной вражеский Су-25 (Грач) отправился в ад благодаря филигранной работе подразделения противовоздушной обороны Сичеславской бригады!» — сказано в сообщении.

Перед этим сичеславские десантники сбили вражеский боевой вертолет Ка-52 выстрелом из ПЗРК Игла. 24 июля они уничтожили еще один Су-25.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 222 самолета, 188 вертолетов, 719 беспилотников и 174 крылатые ракеты.