В Пентагоне указали на низкий боевой дух российских войск в Украине

Министерство обороны США считает, что морально-психологическое состояние российских военных в Украине продолжает падать, есть случаи дезертирства и отказа исполнять приказы, сообщает Европейская правда.

Об этом на брифинге для журналистов сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона.

"Мы продолжаем наблюдать рост признаков плохой дисциплины и проблем с боевым духом в российской армии. Воля украинцев продолжает быть невероятно сильной. И, как мы видим, это будет наносить россиянам достаточно чувствительных ударов" , – сказал он.

Представитель американского Минобороны уточнил, что согласно получаемой ведомством информации, среди российских военных наблюдаются случаи дезертирства или отказа воевать на всех уровнях.

"Мы также наблюдаем это в рассуждениях и разговорах с украинцами, подтверждающими это" , - добавил он.

Высокопоставленный чиновник также напомнил о последнем пакете военной помощи США Украине, который состоит из оборудования на 175 миллионов долларов, выделенного из запасов, и дополнительных 95 миллионов долларов из инструмента безопасности помощи Украине.

Как сообщалось, в состав нового пакета военной помощи входят четыре реактивных системы залпового огня HIMARS, 36 тысяч артиллерийских снарядов, бронебойные системы и 580 беспилотников Phoenix Ghost.

По словам представителя Белого дома, общий объем военной помощи Украине со стороны администрации Джо Байдена составляет 8,2 млрд долларов.

Ранее в Минобороны США заявили, что российская армия ежедневно несет сотни потерь в войне в Украине, включая потерю тысяч лейтенантов и капитанов.