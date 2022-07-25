Кипр готов помочь с преодолением зависимости ЕС от российского газа

По мнению министерства энергетики Кипра Наташи Пилидис, стремление Европейского Союза избавиться от зависимости от российского газа усиливает стратегическую роль островного государства, сообщает Европейская правда.

Об этом Пилидис заявила в интервью Bloomberg.

"Европа является хорошим потенциальным клиентом для кипрского газа, поскольку ЕС подтвердил, что природный газ будет оставаться потребительским топливом до 2049 года в рамках "зеленого" перехода, поэтому теперь компании могут заключить долгосрочные контракты" , - отметила она.

Поскольку Кипр является небольшой страной, он потребляет немного газа, благодаря островному расположению добывает гораздо больше на шельфе.

Так, в начале 2023 года планируется приступить к бурению очередной скважин на морском месторождении "Афродита", запасы которого оцениваются в 125 миллиардов кубометров. Полностью работы будут завершены к 2027 году.

По словам Пилидиса, Кипр также хочет воспользоваться планом греческой энергетической компании Energean Plc построить примерно 200-километровый трубопровод от своего морского месторождения в Израиле до города Василикос на южном побережье острова.

Планируется, что трубопровод сможет обеспечить транспортировку сжиженного природного газа в объеме около 3,5 миллиарда кубометров в год. Кипр ожидает, что его строительство, как и предполагается, будет завершено к 2026 году.

На фоне полномасштабного вторжения в Украину Россия прибегла к газовому шантажу, ограничивая поставки голубого топлива в страны Европейского Союза и искусственно завышая его цену.

Как следствие, ЕС вынужден был искать альтернативные источники газа, а также разработать план экономии потребления газа на 15% с августа по март. Отдельные страны ЕС выразили оппозицию плану Еврокомиссии.