Врач Байдена рассказал о состоянии американского президента

У президента США Джо Байдена, у которого ранее был подтвержден COVID-19, исчезли почти все симптомы заболевания, сообщает Деловая столица.

Об этом сказано в отчете личного врача американского лидера Кевина О'Коннора, который публикует пресс-служба Белого дома.

"Минувшей ночью президент Байден завершил четвертый полный день лечения препаратом Paxlovid. Сейчас его симптомы почти полностью исчезли" , – сказано в сообщении.

По словам врача, Байден хорошо переносит терапию. В настоящее время у президента наблюдается остаточная заложенность носа и минимальная охриплость. В то же время все показатели президента в норме, легкие чистые.

Напомним, о том, что президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус, стало известно в четверг, 21 июля.