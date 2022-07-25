ОК "Юг": на фронт прибыли перые шесть британских ЗРК Stormer HVM

На фронт в Украину прибыли первые шесть британских зенитно-ракетных комплексов Stormer HVM, которые «видят» вражеские цели на расстоянии до 18 км, сообщает Новое время.

Видео с характеристиками Stormer HVM опубликовало Оперативное командование Юг в Facebook.

В ОК Юг рассказали, что британские ЗРК называют «невидимыми», потому что они могут наводить ракеты на цель в полуавтоматическом режиме, благодаря чему незаметны для бортовых датчиков, стоящих на российских вертолетах и самолетах.

Stormer HVM (High Velocity Missile) — современные бронированные машины, оснащенные зенитными ракетами малой дальности, производства британской компании BAE Systems Land & Armaments. Британская армия использует их для противовоздушной обороны на небольших расстояниях.