Зеленский рассказал о новой должности Буданова и обновлении СБУ

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов возглавит также комитет по разведке при президенте Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Принял сегодня важные кадровые решения. В частности, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять и комитет по разведке при президенте Украины".

Зеленский также сообщил, что уволенный с должности командующего Сил специальных операций Григорий Галаган назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций А СБУ.

"Новым командующим Сил специальных операций ВСУ назначен боевой генерал Виктор Хоренко, а генерал Григорий Галаган переводится на другое направление и с целью обновления Службы безопасности Украины назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций А СБУ" , - сказал президент.

25 июля президент Владимир Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего Сил специальных операций ВСУ и назначил на эту должность Виктора Хоренко.

Комитет по разведке при президенте Украины был создан указом Зеленского 17 июня 2020 года.