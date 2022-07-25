Зеленский рассказал о новой должности Буданова и обновлении СБУ
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов возглавит также комитет по разведке при президенте Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
"Принял сегодня важные кадровые решения. В частности, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять и комитет по разведке при президенте Украины".
Зеленский также сообщил, что уволенный с должности командующего Сил специальных операций Григорий Галаган назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций А СБУ.
"Новым командующим Сил специальных операций ВСУ назначен боевой генерал Виктор Хоренко, а генерал Григорий Галаган переводится на другое направление и с целью обновления Службы безопасности Украины назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций А СБУ", - сказал президент.
25 июля президент Владимир Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего Сил специальных операций ВСУ и назначил на эту должность Виктора Хоренко.
Комитет по разведке при президенте Украины был создан указом Зеленского 17 июня 2020 года.