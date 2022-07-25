ICE: цена на газ в Европе выросла до 1900 долларов за тысячу кубометров

Из-за очередного сокращения российским Газпромом поставок газа в Европу газопроводом Северный поток - 1 котировка голубого топлива выросла до около 1900 долларов за тысячу кубометров, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в данных лондонской биржи ICE.

Так, августовские контракты в хабе TTF в Нидерландах выросли в понедельник более чем на 10% и зафиксировались на уровне 176,6 евро за МВт-час, или 1904,66 доллара за тысячу кубометров (по курсу 1 евро = 1,02 доллара) на истечении торгов.

К началу дня котировки газа составили 161 евро за МВт-час, или 1735,85 доллара за тысячу кубов.

Контракты стремительно начали дорожать после заявления "Газпрома" об остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens, в результате чего поставки "Северным потоком-1" с 27 июля будут не больше 33 млн кубов в сутки. Это – примерно 20% от плановой мощности газопровода в 167 млн кубометров.

Напоминаем:

После технического обслуживания "Северного потока-1" на прошлой неделе снова начались поставки газа по немецко-российскому газопроводу, но на уровне 40% от заявленной мощности. В ЕС допускали, что поставки не возобновятся.

Турбины необходимы РФ для компрессорной станции "Портовая", где берет старт "Северный поток-1". Станция имеет шесть основных газовых турбин, позволяющих создавать достаточное давление для передачи газа на большое расстояние. Лишь две из них работали до того, как "ЧП" закрыли на обслуживание в начале июля. Другие компоненты нуждались в обслуживании производителем, Siemens Energy.

Правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для прошедшего техническое обслуживание в Канаде "Северного потока" в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по ПП1 после плановых технических работ.

При этом турбина до сих пор не добралась до России, поскольку она отказалась согласовывать параметры ее ввоза. "Газпром" утверждает, что полученные от компании Siemens канадские документы на транспортировку турбины "не снимают ранее очерченные риски" и вызывают дополнительные вопросы.