МИД Израиля призвал своих граждан покинуть территорию Украины

Министерство иностранных дел Израиля в понедельник призвало своих граждан покинуть территорию Украины в связи с "войной и столкновениями между российскими и украинскими силами", сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении посольства Израиля в Украине.

"Министерство иностранных дел призывает граждан Израиля избегать приезда на украинскую территорию, включая город Умань и его окрестности. Граждан Израиля в Украине призывают немедленно выехать за пределы страны" , – отмечается в сообщении.

В посольстве напоминают, что по всей территории Украины сохраняется опасность авиационных и ракетных обстрелов гражданских объектов, а украинские власти с 24 февраля ввели военное положение, предусматривающее ряд ограничений.

"Посольство Израиля на сегодняшний день не имеет постоянного присутствия на территории Украины, поэтому консульские услуги не предоставляются" , – отмечает дипломатическое учреждение.

Напомним, в середине июля, когда Россия нанесла ракетный удар по Виннице, посольство США призвало американцев не въезжать в Украину, а уже находящихся здесь – немедленно уехать.