DPA: страны ЕС согласовали план по сокращению потребления газа

Представители стран Европейского союза (ЕС) согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. ﻿Об этом, со ссылкой на DPA, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Согласно сведениям агентства, новый план будет утвержден во вторник на специальной встрече министров энергетики сообщества в Брюсселе.

Согласно плану, предложенному Европейской комиссией (ЕК), страны добровольно должны сократить потребление газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Напомним, российская компания "Газпром" продолжает уменьшение поставок газа в Европу через трубопровод "Северный поток".

В Европе ожидали, что работа "Северного потока" так и не будет восстановлена в срок. "Газпром" таки возобновил поставки газа, однако европейские политики продолжили готовиться к полной остановке поставок российского газа.