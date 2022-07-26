ОВА: оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Харькова

Российские войска сегодня утром, 26 июля, нанесли удары по Слободскому району Харькова. Об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты около 5 часов утра нанесли удары по гражданской инфраструктуре Харькова Слободского района. В результате обстрела горела крыша здания автосалона. Еще несколько снарядов попали по открытым территориям" , - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Также оккупанты снова нанесли удары по Чугуеву. Есть попадания по критической инфраструктуре.

Спасатели продолжают разбирать последствия вчерашних разрушений дома культуры, где в подвале еще остались люди.

По области в течение суток оккупанты нанесли удар по Циркуновской общине, пострадал жилой дом.

В Балаклейской общине в результате обстрелов россиян также поврежден объект гражданской инфраструктуры.