ОВА: оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Харькова
Российские войска сегодня утром, 26 июля, нанесли удары по Слободскому району Харькова. Об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.
"Оккупанты около 5 часов утра нанесли удары по гражданской инфраструктуре Харькова Слободского района. В результате обстрела горела крыша здания автосалона. Еще несколько снарядов попали по открытым территориям", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Также оккупанты снова нанесли удары по Чугуеву. Есть попадания по критической инфраструктуре.
Спасатели продолжают разбирать последствия вчерашних разрушений дома культуры, где в подвале еще остались люди.
По области в течение суток оккупанты нанесли удар по Циркуновской общине, пострадал жилой дом.
В Балаклейской общине в результате обстрелов россиян также поврежден объект гражданской инфраструктуры.