Свои обязательства по зерновому соглашению подтвердили все стороны — ООН
После ракетного удара России по порту в Одессе свои обязательства по зерновому соглашению подтвердили все стороны, сообщает Деловая столица.
Об этом на брифинге в Нью-Йорке заявил заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак.
Он напомнил, что в выходные Генеральный секретарь Антониу Гутерриш "безоговорочно осудил" ракетные удары по порту в Одессе.
Вместе с тем, по словам Хака, стороны в воскресенье еще раз подтвердили свои обязательства, взятые в рамках подписанных ранее документов.
"Правительство Турции великодушно предоставило помещение для Совместного координационного центра, который уже начал свою деятельность. До завтра туда прибудут представители всех сторон и ООН", – отметил он.
Первое судно может "начать движение" в ближайшие дни, а пока Центр в сотрудничестве с представителями судоходной отрасли разрабатывает детальный протокол этих поездок.
"Протокол будет опубликован в самое ближайшее время", – сказал Фархан Хак.
Напомним, в Стамбуле 22 июля подписали соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Соглашение подписали отдельно Украина и Россия с ООН и Турцией.
Утром 23 июля, на следующий день после заключения соглашения о разблокировании украинских портов, россияне обстреляли ракетами морской порт в Одессе, где готовилось к экспорту украинское зерно.
Начальник координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что непосредственно в хранилище зерна оккупанты не попали.
В Кремле сначала заявили, что они якобы "не имеют никакого отношения" к атаке. Однако впоследствии в России признали ракетный удар по Одесскому порту. Оккупанты убеждают, что ракеты уничтожили военный объект.