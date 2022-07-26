Свои обязательства по зерновому соглашению подтвердили все стороны — ООН

После ракетного удара России по порту в Одессе свои обязательства по зерновому соглашению подтвердили все стороны, сообщает Деловая столица.

Об этом на брифинге в Нью-Йорке заявил заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак.

Он напомнил, что в выходные Генеральный секретарь Антониу Гутерриш "безоговорочно осудил" ракетные удары по порту в Одессе.

Вместе с тем, по словам Хака, стороны в воскресенье еще раз подтвердили свои обязательства, взятые в рамках подписанных ранее документов.

"Правительство Турции великодушно предоставило помещение для Совместного координационного центра, который уже начал свою деятельность. До завтра туда прибудут представители всех сторон и ООН" , – отметил он.

Первое судно может "начать движение" в ближайшие дни, а пока Центр в сотрудничестве с представителями судоходной отрасли разрабатывает детальный протокол этих поездок.

"Протокол будет опубликован в самое ближайшее время" , – сказал Фархан Хак.

Напомним, в Стамбуле 22 июля подписали соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Соглашение подписали отдельно Украина и Россия с ООН и Турцией.

Утром 23 июля, на следующий день после заключения соглашения о разблокировании украинских портов, россияне обстреляли ракетами морской порт в Одессе, где готовилось к экспорту украинское зерно.

Начальник координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что непосредственно в хранилище зерна оккупанты не попали.

В Кремле сначала заявили, что они якобы "не имеют никакого отношения" к атаке. Однако впоследствии в России признали ракетный удар по Одесскому порту. Оккупанты убеждают, что ракеты уничтожили военный объект.