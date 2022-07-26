ОВА: оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Николаеву
Утром, 26 июля, оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Николаеву. Предварительно без жертв. Об этом сообщил начальник ОВА Виталий Ким.
По предварительной информации в результате попадания боеприпасов и их обломков поражен объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие.
В окрестностях города есть прилеты ракет воздушного базирования. Кроме того, была попытка поразить портовую инфраструктуру города.
Также оккупанты обстреливали Николаевскую область. Предварительно без жертв.
Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что по Николаевскому району был нанесен удар с ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонщины.