ОВА: оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Николаеву

Утром, 26 июля, оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Николаеву. Предварительно без жертв. Об этом сообщил начальник ОВА Виталий Ким.

По предварительной информации в результате попадания боеприпасов и их обломков поражен объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие.

В окрестностях города есть прилеты ракет воздушного базирования. Кроме того, была попытка поразить портовую инфраструктуру города.

Также оккупанты обстреливали Николаевскую область. Предварительно без жертв.

Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил﻿, что по Николаевскому району был нанесен удар с ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонщины.