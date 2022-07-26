Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24.02 до 26.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 39 870 (+170) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1737 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3959 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 880 (+4) ед,
- РСЗО - 258 (+1) ед,
- средств ПВО - 117 (+1) ед,
- самолетов – 222 (+0) ед,
- вертолетов – 189 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 722 (+3),
- крылатых ракет – 174 (+0),
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2835 (+3) ед,
- специальной техники – 75 (+2).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Данные уточняются.