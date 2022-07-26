Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии

Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии
Фото: Pixabay

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 до 26.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 39 870 (+170) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1737 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3959 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 880 (+4) ед,
  • РСЗО - 258 (+1) ед,
  • средств ПВО - 117 (+1) ед,
  • самолетов – 222 (+0) ед,
  • вертолетов – 189 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 722 (+3),
  • крылатых ракет – 174 (+0),
  • кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2835 (+3) ед,
  • специальной техники – 75 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Данные уточняются.

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