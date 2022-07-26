Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 до 26.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 39 870 (+170) человек ликвидировано,

танков ‒ 1737 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3959 (+9) ед,

артиллерийских систем – 880 (+4) ед,

РСЗО - 258 (+1) ед,

средств ПВО - 117 (+1) ед,

самолетов – 222 (+0) ед,

вертолетов – 189 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 722 (+3),

крылатых ракет – 174 (+0),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2835 (+3) ед,

специальной техники – 75 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Данные уточняются.