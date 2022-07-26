ОГП: возросло количество раненых детей из-за агрессии РФ

Более 1048 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По состоянию на утро 26 июля официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 358. Возросло количество раненых – более 690. Данные уточняются.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 363, Харьковской – 194, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 55, Херсонской – 54, Запорожской – 40.

В понедельник, 25 июля, в результате обстрела врагом г. Красногоровка Донецкой области получила ранение 5-летняя девочка.

Также в этот день в результате взрыва российского беспилотника в с. Дубовое Волынской области получили телесные повреждения 16-летний парень и девочки 8 и 16 лет.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2188 учебных заведений. Из них 221 разрушено полностью.