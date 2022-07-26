В мире наметился дефицит волоконно-оптического кабеля, который нужен для 5G

По данным издания Financial Times, волоконно-оптический кабель дорожает на 70% на фоне планов техногигантов по расширению возможностей своих дата-цетнров и планов правительств по внедрению 5G, сообщает Новое время.

Больше всего пострадали от кризиса Европа, Индия и Китай. Там цены на оптоволокно выросли на 70% с рекордно низкого уровня в марте 2021 года, с $3,70 до $6,30.

Северная Америка пострадала меньше, чем Европа, Китай и Индия.

Как пишет издание со ссылкой на оценки Cru, общее потребление кабеля увеличилось на 8,1% в первом полугодии 2022-го по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Причина этого — планы Amazon, Google, Microsoft и Meta расширить возможности своих центров обработки данных и разработка сетей 5G в разных странах. И то, и другое требует использования больших объемов волоконно-оптического кабеля.

На Китай приходилось 46% от общего потребления кабеля, а Северная Америка представляла собой самый быстрорастущий регион с показателем 15% в годовом исчислении.

Отмечается, что в основе дефицита кабеля лежат растущие цены на некоторые критически важные компоненты, которые используется в волоконно-оптической технологии.

Нехватка гелия, важнейшего компонента в производстве оптоволоконного стекла, отчасти вызвана простоями заводов в России и США. Это привело к росту цен на этот элемент на 135% за последние два года. Также на 50% выросли цены на тетрахлорид кремния — еще один ключевой компонент в производстве волокна.

"За свою профессиональную деятельность я никогда не видел ничего подобного этому инфляционному кризису" , — отметил исполнительный директор крупнейшего в мире производителя волоконно-оптического кабеля Corning Венделл Уикс.

Уикс добавил, что компания наращивает производство, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны правительств, телекоммуникационных компаний и крупных технологических групп.