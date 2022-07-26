ЕИБ утвердил выделение Украине 1,59 млрд евро помощи
Европейский инвестиционный банк предоставляет 1,59 млрд евро финансовой помощи Украине для ремонта самой необходимой поврежденной инфраструктуры и возобновления критически важных проектов, сообщает Новое время.
Этот пакет помощи является частью экстренных мер солидарности с Украиной от ЕИБ, подготовленных в сотрудничестве с Европейской комиссией, сообщили в банке.
Он является продолжением экстренного пакета финансовой поддержки в размере 668 млн евро, который был полностью перечислен в течение месяца после начала полномасштабной войны.
"Совет директоров ЕИБ утвердил дополнительную финансовую поддержку для Украины в размере 1,59 млрд евро для устранения дефицита финансирования инфраструктуры и неотложных потребностей. Из этих средств 1,05 млрд евро будут предоставлены немедленно", — говорится в сообщении банка.