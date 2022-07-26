ЕИБ утвердил выделение Украине 1,59 млрд евро помощи

Европейский инвестиционный банк предоставляет 1,59 млрд евро финансовой помощи Украине для ремонта самой необходимой поврежденной инфраструктуры и возобновления критически важных проектов, сообщает Новое время.

Этот пакет помощи является частью экстренных мер солидарности с Украиной от ЕИБ, подготовленных в сотрудничестве с Европейской комиссией, сообщили в банке.

Он является продолжением экстренного пакета финансовой поддержки в размере 668 млн евро, который был полностью перечислен в течение месяца после начала полномасштабной войны.