Украина получит 7,4 млн евро для льготного кредитования малых и средних предприятий

Украина получит от Кредитного учреждения для восстановления (KfW) 7,4 млн евро для реализации проекта "Рефинансирование энергоэффективных инвестиций малых и средних предприятий Украины через финансовый сектор", который финансируется правительством Германии, сообщает ЛигаБизнес.

Проект является продолжением общего с KfW проекта "Поддержка малых и средних предприятий", реализация которого позволила развить систему кредитования малых и средних украинских предприятий в национальной валюте благодаря финансовой помощи Европейского Союза на компенсацию убытков от курсовой разницы и профинансировать малые и средние предприятия (дальше - МСП) на общую сумму больше 1 млрд гривен.

Через KfW будут привлечены кредитные (7 млн евро) и грантовые (0,4 млн евро) средства.

Кредит получило Правительство Украины на 30 лет с 10-летним льготным периодом.

Привлеченные кредитные средства будут направлены Фондом развития предпринимательства через банки-партнеры на финансирование МСП в национальной валюте, которая будет способствовать поддержке ликвидности финансовых учреждений и позволит МСП осуществлять инвестиции в энергоэффективные мероприятия в условиях военного положения.