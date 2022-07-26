Полиция: Чугуев и Харьков атаковали ракетами С-300

Российские войска ночью обстреляли Харьков и Чугуев. Вероятно, были применены ракеты С-300. Об этом сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

"Сейчас известно о 2 воронках в земле, обе в районе станций метро Спортивная и Защитников Украины, и о попадании обломков ракеты в загоревшуюся крышу автоцентра. Вероятно, это ракеты С-300" , - говорится в сообщении.

Также был обстрелян ракетами ЗРК С-300 город Чугуев. Пострадали 2 дома и повреждена газовая труба (на фото). Потерпевших, к счастью, нет.

Следователи фиксируют последствия обстрелов и помогают пострадавшим.

Напомним, 26 июля около 5:00 утра военные РФ нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова. В результате обстрела повреждено предприятие, многоэтажный дом, автосалон. Несколько вражеских снарядов попали по открытой местности. Какие-либо военные объекты на этих территориях отсутствуют.

Также оккупанты нанесли удары по Чугуеву.