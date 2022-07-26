Газ в Европе подорожал до максимума с марта

Стоимость газа на европейском рынке выросла во вторник, 26 июля, до максимума с марта, свидетельствуют данные ICE, сообщает Корреспондент.

Так, ближайший – августовский – фьючерс на TTF на бирже ICE Futures вырос до $2027 за тысячу кубометров.

Газ резко подорожал после того, как накануне Газпром объявил, что с 27 июля сократит поставки газа по Северному потоку-1 до 33 млн кубометров в сутки.

Таким образом, газопровод будет работать всего на 20% от общей мощности.