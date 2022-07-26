Ким: оккупанты выпустили по югу Украины 18 ракет

Войска РФ утром 26 июля нанесли массированный удар по югу Украины 18 ракетами, часть из которых удалось сбить. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, сообщает Корреспондент.

"Утром у нас было шесть ракет Х-59 из самолетов и двенадцать ракет типа С-300. Не все они попали в цель - часть сбили, часть - мимо. Из попавших - часть в критическую инфраструктуру и предприятия. Разрушили они там три секции неработающего железнодорожного моста. Было очень громко, но, к счастью, без жертв" , - рассказал губернатор.

Он подчеркнул, кроме Николаевской области, под удар также попала Одесчина.

"Военные действия уплотняются, много авиации работает с обеих сторон. Поскольку ВСУ уничтожают командные пункты и склады (россиян), они тоже пытаются что-то показать" , - отметил Ким.

Глава ОВА также заявил, что отрабатывать диверсантов и корректировщиков огня в Николаеве будут после активной фазы сбора урожая, чтобы не мешать фермерам.